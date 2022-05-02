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Dünya O alçak yine sahnede! Ellerin kırılsın şerefsiz pislik
Dünya

O alçak yine sahnede! Ellerin kırılsın şerefsiz pislik

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde yine Kur'an-ı Kerim yakarak bir defa daha büyük bir alçaklığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 13:47:00 -
O alçak yine sahnede! Ellerin kırılsın şerefsiz pislik

 

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.

Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı.

 

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