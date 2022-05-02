O alçak yine sahnede! Ellerin kırılsın şerefsiz pislik
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde yine Kur'an-ı Kerim yakarak bir defa daha büyük bir alçaklığa imza attı.
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.
Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı.