O alçak, "Daha çok Türk'ün öldürülmesi gerekiyor" demiş

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişiyi katleden ırkçı terörist Tobias Rathjen'in 74 yaşındaki babası Hans-Gerd Rathjen'in, kurbanların ailelerini tehdit etmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığı, aksine onlarla aynı mahallede oturmasına hala izin verildiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in ağabeyi Çetin Gültekin, babası Behçet Gültekin'in 38 gün sonra oğlunun acısına dayanamayarak yaşamını yitirdiğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

İki yıl önce kardeşini öldüren ırkçı katil Tobias Rathjen'in saldırıdan 3 ay önce ne yapacağını yazılı olarak hem Hanau Savcılığına hem de Federal Savcılığa bildirmesine rağmen hakkında işlem yapılmadığını belirten Gültekin, "Bizim anlamadığımız, savcının bu mektubu okuduğu halde, evde iki ruhsatlı silahı olduğunu gördüğü halde nasıl olur da iki polis görevlendirip evine yollatmaz." ifadesini kullandı.

“Benim gözümde sadece provokasyon amacı taşıyor”

Gültekin, olaydan üç hafta sonra polislerin kendilerini arayarak ırkçı katilin babası Hans-Gerd Rathjen'i eve geri getirdiklerini aktararak şunları söyledi:

"Bu kişi, kurbanlardan Ünver Ailesi'ne 70 metre, Kurtoviç Ailesi'ne 150 metre uzaklıkta oturuyor. Kurtoviç, balkona çıktığında, katilin evini görebilecek yakınlıkta. Bize ise 300 metre yakınlıktaydı. Polis, bizi arayarak bu kişiye intikam amaçlı bir şey yapmamamız şeklinde telkinde bulunuyor. Biz de polise '9 can almış kişinin babasını nasıl bu ailelerin içine getirip orada bırakırsınız' diye soruyoruz. Bu, benim gözümde sadece provokasyon amacı taşıyor."

"Daha çok Türk'ün öldürülmesi gerektiğini yazıyor"

Oğluyla aynı görüşleri paylaşan Rathjen'in savcılığa gönderdiği 25 dilekçede, hem kendilerini hem de şehrin belediye başkanını tehdit ettiği halde hakkında işlem yapılmamasına tepki gösteren Gültekin, şöyle devam etti:

"Bu katilin babası 8 ayda savcılığa 25 dilekçe gönderiyor ve dilekçede ise asıl kurbanın oğlu olduğunu iddia ediyor, adaletin yerine gelmesi için daha çok Türk'ün öldürülmesi gerektiğini yazıyor.

“Oğlunun intikamını alacağını söylüyor”

Savcıdan oğlunun iki silahıyla birlikte çantasında olan 300 kurşunu geri istiyor, o silahlarla oğlunun intikamını alacağını söylüyor. Oğlu bir dilekçe yazıp 9 can alıyor, babası 70 yaşının üzerinde 25 ırkçı dilekçe yazıyor. Hatta bir dilekçede, ırkçılar tarafından öldürülen politikacı Walter Lübcke'nin başına gelenlerin Hanau Belediye Başkanı Kaminsky'nin de hak ettiğini, onun da öldürülmesi gerektiğini yazıyor. Oğlu, kardeşimi öldürdü, babası da bizi ölümle tehdit ediyor ve biz bunu 12. ayda gelen dosyadan öğreniyoruz. Bizim en büyük korkumuz; bunun babası saatli bomba, ne zaman patlayacağını bekliyoruz. Alman devleti, kurşun senin gövdenden içeri girene kadar bir şey yapmıyor, ne zaman kurşunu yedin o zaman tehlike. Adam düpedüz 'öldüreceğim' diyor. Silah elinde, sen polis olarak daha ne kadar tehlike bekliyorsun ki?"