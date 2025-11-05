NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Latin Amerika'da uzun süredir siyasi ve ekonomik baskı uyguladığı Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale planlarını gizlice masaya yatırdığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, ülkesini utanç verici bir başarısızlığa sürükleyecek bir operasyona onay vermekte "isteksiz" olsa da, danışmanları çeşitli askeri seçenekleri gündeme taşıyor.

TRUMP, “İSTEMESE DE” SEÇENEKLER MASADA

Yetkililer, Trump'ın "Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak" bir operasyonu onaylamakta "isteksiz" olduğunu söyledi.

Ancak Trump'ın danışmanlarının, Maduro'yu koruyan askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve petrol sahalarının kontrol altına alınması gibi çeşitli seçenekleri gündeme getirdiği bildirildi.

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.

ABD, VENEZUELA ARASINDA NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.