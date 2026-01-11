Bahçelievler'de korkutan olay: 6 katlı binanın 2 katında balkon çöktü!
İstanbul Bahçelievler'de bulunan 6 katlı binanın 2 katındaki balkon çöktü.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan 6 katlı binanın 2 katındaki balkon çöktü.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.
Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ARAÇTA HASAR OLUŞTU Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23