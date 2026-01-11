  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Genç Birikim’in Ocak sayısı çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Ocak 2026 (283'üncü) sayısı çıktı.

 Levent SONAT 

Bu sayıda araştırmacı yazar Ali Kaçar, dünyanın da gündeminde olan Somaliland’ı kaleme aldı. “Yemen’den Somaliland’a BAE-Siyonist İşbirliği” başlıklı yazısında; bölgede yaşanan gelişmeler hakkında önemli tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Bu ay, dosya konusu olarak “Rahmet ve Fazilet Günleri: Üç Aylar” olarak belirlendi. Dosyaya; Emrah Doğru, "Üç Aylarda Farz Gibi Gösterilen Gün ve Geceler"; Erdal Tuğrul, "Zaman, Mekan ve Kutsallık"; Fatih Pala, "Yine , Yeniden ve Yenilmeden"; Mehmet Can Giyik, "Üç Aylar: Zamanın İçinde Açılan Rahmet Penceresi"; Kemal Ünlütaş, "Rahmet Yaparken Islanmayan Kalpler"; Rüstem Ayılmazdır, "Mübarek Ayları Hak Ediyor muyuz?"; Sümeyye Demirci, "Allah Rasulünün (sas) Önüne Geçmeyin" ve Taşkın Önel, "Ahlak mı Çöktü Ahlaksız mı Döndü?" başlıklı yazılarıyla katkıda sağladı.

Ayrıca Ali Kaçar’ın "NİLİ Casusluk Örgütü-II” ile “Menemen Olayı ve Mustafa Kemal”, Mehmet Akif Seyitoğulları’nın “Modern Çağda Korkunç Zulüm Altında Sessiz Bir Çığlık: Dr. Afiye Sıddıkî-II”, Fatih Pala’nın “Türkiye’de İslami Uyanış ve Problemleri Paneli”nin haberi yazısı ile “İslam’da Ulemanın Fonksiyonu Paneli” kitabının tanıtım yazısı, Taşkın Önel’in “Anlamak” ve Rüveyde Bera Pala’nın “Ka(y)nayan Sevdam” başlıklı şiirleri, Dr. İsmail Ceylan’ın “İsrail’in Refah Sınır Kapısını Açmak İstemesinin Gerçek Sebebi” başlıklı çevirisi de dergide yer aldı.

Genç Birikim dergisini okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.

