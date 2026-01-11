  • İSTANBUL
Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ve Real Madrid, bu akşam Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

#1
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

Futbolseverler dev maça kilitlendi. İspanya Süper Kupa finali El Clasico heyecanına sahne olacak. Barcelona ve Real Madrid kozlarını paylaşacak.

#2
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

Suudi Arabistan'daki Alinma Bank Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan maçı İspanyol hakem Jose Manuera yönetecek. Manuera'nın yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Antonio Martinez yapacak.

#3
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

İspanya Süper Kupa'nın ilk yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek finale yükselmişti.

#4
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

Diğer maçta ise Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla geçen Real Madrid ise ikinci finalist olmayı başarmıştı.

#5
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

İki takım en son 26 Ekim 2025'te LaLiga'nın 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Xabi Alonso'nun öğrencileri sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

#6
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

Barcelona, 15 kupa zaferiyle İspanya Süper Kupa’yı en fazla müzesine götüren takım. Real Madrid’in ise 13 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

#7
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

İki ekip, 2026 edisyonuyla birlikte son dört İspanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş olacak.

#8
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

Barcelona, 2023 ve 2025 yıllarında mutlu sona ulaşırken; Real Madrid, 2024 yılında sahadan galip ayrılan taraf olmuştu.

#9
Foto - Süper Kupa’lı El Clasico! Barcelona mı Real Madrid mi?

MUHTEMEL 11'LER ŞÖYLE: Barcelona: J.Garcia, Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. ,Gonzalo

