Dubai'de şifa buldu, ancak yaşam savaşını kaybetti: SMA’lı Yasmin’in ölümünde ihmal mi var?

‘BU, YOĞUN BAKIMLARDA YATIP SESİ ÇIKMAYAN TÜM ÇOCUKLARIN MESELESİDİR’ Bilirkişilerin tüm bu eksiklikleri ve dosyadaki ses kayıtları, video ve belgelerle birlikte ileri bir araştırma açısından sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni talep ettiğini ancak karara ret geldiğini söyleyen Salman, şöyle devam etti: “Bu sadece Yasmin’in meselesi değil, yoğun bakımlarda yatıp sesi çıkmayan tüm çocukların meselesidir. Ben susmayacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ciğerinin yarısını toprağın altına vermiş bir anneyim. Onu geri döndüremiyorum. Bir rüzgargülünden medet umuyorum. Her gün mezarlığa gittiğimde ‘Anneciğim beni özledin mi’ diyorum. Buradan sevgili Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; tek istediğim soruşturma izninin verilip evladımın hakkının yerde kalmamasıdır. Adaletin sadece burada bir yazı olarak kalmamasını, 4 yaşında toprağın altında olan çocuğumun sorumlularının cezasını çekmesini istiyorum.”