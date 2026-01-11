Dubai'de şifa buldu, ancak yaşam savaşını kaybetti: SMA’lı Yasmin’in ölümünde ihmal mi var?
Adana’da SMA Tip 1 ile mücadelesini Dubai’de aldığı tedaviyle kazanan ancak Türkiye’ye döndüğünde kaldırıldığı hastanede "solunum cihazı hatası" iddiasıyla hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yasmin Elif’in davasında şok bir gelişme yaşandı. Bilirkişinin soruşturma açılması yönündeki raporuna rağmen Mesleki Sorumluluk Kurulu izin vermedi. Acılı anne, "Cihaz kayıtları eksik, kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım" diyerek karara itiraz etti.