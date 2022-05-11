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Spor Nwakaeme'den transfer açıklaması
Spor

Nwakaeme'den transfer açıklaması

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 00:12:00 -
Nwakaeme'den transfer açıklaması

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından geleceği için açıklama yaptı.

Nwakaeme, "Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

"Benim geleceğim Trabzonspor'da" diyen yıldız futbolcu, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek yıldız ismin adı transfer için Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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