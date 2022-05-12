  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nwakaeme'den Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!
Spor

Nwakaeme'den Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Bordo-mavililerin hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, "Tüm şartları kabul ettik imza için hazırız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:10:00 -
Nwakaeme'den Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Bordo-mavililerin hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, "Tüm şartları kabul ettik imza için hazırız" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Trabzonspor'da yeni sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Bordo-mavililer, hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme ile yeni sezonda da yola devam etmek istiyor.

Başarılı oyuncu ile 3 büyüklerden Fenerbahçe de ilgileniyordu. Nwakaeme ile Trabzonspor, bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Ancak oyuncunun menajeri, transferle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"İmza için hazırız"

Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, bordo-mavili yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi.

Türker, Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu.

Kulüp ise taksiktle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Trabzonspor Yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay