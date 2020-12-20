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Spor Nwakaeme şov başladı
Spor

Nwakaeme şov başladı

Sakatlığı sebebiyle ligde Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran, kupada da Adana Demir sınavında görev yapamayan Anthony Nwakaeme 3 maç sonra formasına kavuştu. Nijeryalı yıldız, dar alan becerisiyle rakip savunmacılara sık sık zor anlar yaşatırken bir topu da direkten döndü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:23:00 -
Nwakaeme şov başladı

Sakatlığı sebebiyle ligde Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçıran, kupada da Adana Demir sınavında görev yapamayan Anthony Nwakaeme 3 maç sonra formasına kavuştu. Bu sezon performansıyla eleştirilen Nijeryalı yıldız, Rize karşısında eski günlerini aratmadı.

Özellikle dar alan becerisiyle rakip savunmacılara sık sık zor anlar yaşatan 31 yaşındaki oyuncunun bir topu da direkten döndü. Tecrübeli futbolcunun bu oyunu teknik ekibi de bir hayli sevindirdi.

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