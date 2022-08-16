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Spor Nwakaeme için bomba iddia! Geri dönüyor...
Spor

Nwakaeme için bomba iddia! Geri dönüyor...

Geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük paya sahip Antony Nwakaeme menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı. Flaş transferde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in onayı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 17:56:00 - 2022-08-16 17:56:56
Nwakaeme için bomba iddia! Geri dönüyor...

Geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük paya sahip Antony Nwakaeme menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı. Flaş transferde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in onayı bekleniyor.

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme, sezonun sona ermesiyle birlikte bordo-mavili ekibe veda etti.

Fırtına ile sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Nwakaeme'nin Hull City'ye transferi direkten dönmüştü.

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Anthony Nwakaeme'nin sarı-kırmızılı kulübe transferi başkan Dursun Özbek onayını bekliyor.

Nwakaeme'nin transferine Okan Buruk'un onay verdiği ifade edildi.

Nijeryalı yıldız ücretinde indirim yaparsa Cimbom'a transferi an meselesi.

Bordo-mavili formayla 144 maça çıkan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu 47 gol ve 73 asist kaydetmişti.

 


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