Nwakaeme Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Fenerbahçe, Nwakaeme ile görüşüyor mu?
Fenerbahçe’den son dakika Anthony Nwakaeme açıklaması geldi. Trabzonspor ile yollarını ayıran Nwakaeme hakkında bir süredir Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları gündemde. Yeni sezona güçlü kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde Nwakaeme olup olmadığı taraftar tarafından araştırılırken, Fenerbahçe’den son dakika Nwakaeme açıklaması geldi. Peki Nwakaeme Fenerbahçe’ye mi geliyor? Fenerbahçe Nwakaeme’yi transfer edecek mi?
Fenerbahçe'den son dakika Nwakaeme açıklaması geldi. Sarı Lacivertli kulüp, yaptığı açıklama ile Trabzonspor 'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu ile ilgilerinin olmadığını dile getirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."