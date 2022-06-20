Nwakaeme Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Fenerbahçe, Nwakaeme ile görüşüyor mu?

Fenerbahçe'den son dakika Nwakaeme açıklaması geldi. Sarı Lacivertli kulüp, yaptığı açıklama ile Trabzonspor 'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu ile ilgilerinin olmadığını dile getirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."