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Spor Nwakaeme adım adım Süper Lig devine!
Spor

Nwakaeme adım adım Süper Lig devine!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in imzasının ardından gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Şimdiden kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda Nwakaeme sürprizi yaşanıyor. Menajeriyle konuşan Beşiktaşlılar, Nwakaeme'nin devre arasında Türkiye'ye gelmek istediği bilgisine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:32:00 -
Nwakaeme adım adım Süper Lig devine!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in imzasının ardından gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Şimdiden kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda Nwakaeme sürprizi yaşanıyor. Menajeriyle konuşan Beşiktaşlılar, Nwakaeme'nin devre arasında Türkiye'ye gelmek istediği bilgisine ulaştı.

Trabzonspor'dan maaş problemi nedeniyle ayrılan ve sonrasında geri dönmek isteyen fakat bordo-mavililerin istemediği Nwakaeme için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

DEVRE ARASINDA GELEBİLİR
Menajeriyle görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar olumlu yanıt aldı. Türkiye'den Trabzonspor istemediği için ayrıldığı öğrenen Beşiktaş, Nwakaeme'nin teklif gelmesi halinde Beşiktaş'a gelebileceği yanıtını aldı. Bu haberin duyulmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Nwakaeme gelirse Şenol Güneş'in elinde bizi şampiyon yapar" ifadelerini kullandı.

 

 


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