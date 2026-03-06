Nvidia'dan efsane geri dönüş! RTX 3060 mart ayında yeniden sahalara iniyor

Paylaşılan bilgilere göre RTX 3060 serisine ait kartların üretici ortaklara ulaşmaya başlaması 10 Mart ile 20 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Sevkiyatların markalara göre farklı zamanlarda gerçekleşmesi bekleniyor. Kart üreticileri stokları teslim aldıktan sonra ürünlerin dağıtımı ve satış hazırlıkları başlayacak.

RTX 3060 sevkiyatlarının Mart ortasında yeniden başlaması konuşuluyor

Sektörde paylaşılan son bilgilere göre RTX 3060 serisi ekran kartlarının üretim ve sevkiyat tarafında yeni bir hareketlilik oluştu. Board Channels platformunda paylaşılan gönderiye göre NVIDIA’nın tedarik zincirindeki üretici ortakları, RTX 3060 modellerinin yeniden kart üreticilerine ulaşmaya başlayacağını aktardı. Buna göre farklı markalara ait RTX 3060 modelleri 10 Mart ile 20 Mart arasında kademeli olarak üretici firmalara ulaşacak.

Bu tarihler doğrudan perakende satış anlamına gelmiyor. İlk etapta kartlar üretici ortaklara ulaşıyor. Ardından üretici firmalar kendi modellerini hazırlayıp dağıtım kanallarına gönderiyor. Bu nedenle ürünlerin perakende mağazalarına ve çevrim içi satış kanallarına ulaşması için ek süre gerekiyor.

RTX 3060 serisinin yeniden sevkiyata gireceğine yönelik iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Önceki raporlarda üretimin 2026’nın ilk çeyreğinde tekrar başlayabileceği konuşuluyordu. Ancak o dönemde net bir sevkiyat takvimi paylaşılmamıştı. Mart ortasını işaret eden yeni bilgiler bu iddiaların devamı niteliğinde görünüyor.

Bu gelişmenin arka planında bellek tedariki konusu yer alıyor. Son dönemde özellikle GDDR6 bellek tarafında yaşanan tedarik sıkıntıları ekran kartı üretimini etkileyen önemli faktörlerde.

NVIDIA da daha önce yaptığı açıklamalarda bellek çiplerine olan talebin arttığını ve tedarikin önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca sıkı kalacağını belirtmişti. Yapay zeka donanımlarına yönelik artan talep de bellek üretim kapasitesi üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Şu aşamada ortaya çıkan bilgiler resmi bir duyuru değil. Donanım tedarik zinciri kaynaklarına dayanan bir kanal bilgisi olarak paylaşılıyor. RTX 3060 modellerinin gerçekten piyasaya dönüp dönmeyeceği, üretimin hangi kapasitede gerçekleşeceği ve hangi modellerin yeniden sevkiyata gireceği resmi ürün listeleri ve satış sayfaları ortaya çıktığında netleşecek.

Paylaşılan bilgiler ayrıca geri dönecek RTX 3060 modellerinin hangi versiyonları kapsadığını da net şekilde belirtmiyor. RTX 3060 ailesinde 12 GB bellekli model ve daha sonra gelen 8 GB bellekli model bulunuyor. Yeni sevkiyatların bu iki modelden hangisini kapsadığı veya her ikisini de içerip içermediği henüz doğrulanmış değil.