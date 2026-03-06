  • İSTANBUL
Avrupa

İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Sözcüsü Jan Op Gen Oorth, Euronews'e yaptığı açıklamada, AB topraklarında terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidinin yükseldiğini ifade etti.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İran'daki gelişmeler ve bölgesel gerilim nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terör saldırısı riskinin arttığını bildirdi.

Europol Sözcüsü Jan Op Gen Oorth, Euronews'e yaptığı açıklamada, AB topraklarında terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidinin yükseldiğini ifade etti.

Oorth, bu durumun tek başına hareket eden kişiler veya küçük ve kendi kendine organize olan hücreler aracılığıyla radikalleşme şeklinde ortaya çıkabileceğini belirtti.

İnternette içeriklerin hızlı yayılmasının, AB'de yaşayan diaspora toplulukları ve diğer bireyler arasında kısa sürede radikalleşmeyi hızlandırabileceğine işaret eden Oorth, bu durumun güvenlik riskini artırdığını vurguladı.

Oorth, çatışmanın dijital alanda da etkiler yaratacağını belirterek, suç ve terör ağlarının yapay zeka destekli dolandırıcılık ve dezenformasyon faaliyetleriyle bu ortamdan faydalanabileceğini kaydetti.

Europol, İran yönlendirmesiyle hareket eden vekil aktörlerin de devreye sokulabileceği konusunda endişe duyulduğuna dikkati çekti.

Bu aktörler arasında "Direniş Ekseni" olarak bilinen gruplar ile İran güvenlik kurumlarının yönlendirmesi altında faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç ağlarının bulunduğu belirtildi.

Europol yetkilileri, bu yapıların terör saldırıları, tehdit ve baskı kampanyaları, terörün finansmanı, siber saldırılar, dezenformasyon faaliyetleri ve çevrim içi dolandırıcılık gibi eylemlere başvurabileceğini ifade etti.

Öte yandan Europol, İran ile bağlantılı gerilimin sürmesi halinde Batılı altyapı ve işletmelere yönelik siber saldırı riskinin de artabileceğini değerlendiriyor.

