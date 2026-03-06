Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik!

MURAT ALAN

“Bugün kurduğunuz stratejiler sayesinde Türkiye’de sevdiklerim ve milletim savaştan uzak yaşayabiliyor. Bir Türk vatandaşı olarak içtenlikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”

Bu sözler, İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci’ye ait.

İnci, Erdoğan’a yıllarca muhalefet etmiş, hatta siyasi atmosfer nedeniyle Türkiye’den ayrılıp ABD’ye yerleşmiş bir isim.

Mesajında açıkça şunu söylüyor: “Sayın Cumhurbaşkanım, size yıllarca muhaliflik yaptım. Ama bugün kurduğunuz stratejiler sayesinde ailem güven içinde yaşıyor.”

Dışarı çıkan, dünyayı gören, büyük güçlerin nasıl hareket ettiğini yakından izleyen bazı muhalif isimler bugün bir gerçeği teslim ediyor..

Türkiye şu anda tarihin en tehlikeli jeopolitik yangınlarından birinin ortasında ama ateşten korunmuş durumda. Bu bir rastlantı değil. Bu, yıllardır ilmik ilmik örülen bir stratejinin sonucu.

Çünkü Ortadoğu kelimenin tam anlamıyla yanıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla başlayan süreç, kısa sürede bölgesel bir çatışmaya dönüştü.

İran’ın nükleer altyapısı, askeri üsleri ve komuta merkezleri hedef alındı.

Tahran’ın cevabı ise gecikmedi. Yüzlerce balistik füze ve drone, ABD’nin bölgedeki askeri üslerine yöneldi. Katar’daki üsler, Kuveyt’teki tesisler, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki askeri altyapılar, Bahreyn’deki Amerikan donanma varlığı… Bir gecede Ortadoğu’nun gökyüzü füze izleriyle doldu.

Doha’da patlamalar yaşandı. Dubai’de sirenler çaldı. Körfez’in gökdelenleri ilk kez gerçek bir savaş tehdidini bu kadar yakından hissetti. Enerji piyasaları sarsıldı.

Hürmüz Boğazı dünyanın en kritik kriz noktalarından biri haline geldi.

Bölge ekonomileri, turizm merkezleri ve sivil altyapılar ağır hasar aldı.

Kısacası Ortadoğu bir kez daha küresel bir güç savaşının sahnesine dönüşmüş durumda.

Ve bu ateş çemberinin tam ortasında bir ülke var ki…

Savaşın dışında kalmayı başardı Türkiye.

Ne füze sirenleri çalıyor. Ne şehirlerimiz hedefte. Ne de Türkiye bu savaşın tarafı haline gelmiş durumda.