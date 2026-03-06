Tüm İtalya bunu konuşuyor: Hakan Çalhanoğlu kararını verdi: Rotası belli
Milli Takımımızın da kaptanı olan İnterli Hakan Çalhanoğlu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yeni kontrat konusunda şu an taraflar arasında bir görüşme yok. Hakan ise kararını verdi.
Galatasaray'ın hem 2025 yazında hem de ara transfer döneminde ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun, Inter'le sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor...
Şu anda Inter yeni sözleşme konusunda girişim yapmadı. Ancak İtalya'dan gelen haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu kendisine Inter tarafından sunulabilecek bir mukaveleye sıcak bakmayacak. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda Galatasaray'a katılmayı planlıyor.
Hakan'ın çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılılar, Inter'e devre arasında teklif sunduktan sonra, "Hakan'ı şu anda satamayız" yanıtını almıştı.
Yaz döneminde ise mecburen satış kararı alacaklar. Çünkü milli yıldız, mevcut kontratıyla devam ederse, önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak.
