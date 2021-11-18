Nusret'le ilgili bomba iddia! Müslümanlara yalan mı söylüyor?

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‘Sosyete kasabı’ Nusret'in, çalışanlarını, Müslüman müşterilere etlerin 'helal kesim' olup olmadığı konusunda yalan söylemeye zorladığı iddia edildi.

Restoranlarındaki pahalı menüleriyle dikkat çeken ve sosyal medyada 'tuzlama' hareketiyle tanınmasının ardından ünü yayılarak 6 ülkede 24 restoran açan Nusret'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Nusret'e 500 bin dolarlık tazminat davası

ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan'da Nusret'in restoranında çalışmış ve daha sonra işten çıkarılmış iki işçi, ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldığı gerekçesiyle Nusret'e 500 bin dolarlık tazminat davası açtı. İki işçiden biri olan ve 2017 yılında garson olarak çalışan Peru asıllı Angelo Maher isimli işçinin ortaya attığı iddia ise şoke etti.

Müslümanlara 'helal kesim' yalanı iddiası

Pandemiyle birlikte işten çıkarıldığını belirten Maher, Nusret'in kendilerini Müslüman müşterilere etlerin 'helal kesim' olup olmadığı konusunda yalan söylemeye zorladığını ileri sürdü.

Müslümanların hassas olduğu bir konuyla ilgili ortaya atılan iddia kafaları karıştırırken, Nusret'ten konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmedi.

10 gün kapatma cezası aldı

Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' tarafından Nusret Gökçe'nin Etiler'deki şubesine 1 yıl içerisinde üst üste 4 kez kapalı alanda sigara içme cezası kesildiğini tespit edince bu kez 10 gün kapalı kalma cezası verdi.