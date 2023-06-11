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Gündem Nusret'e beklemediği yerden tokat! Davalar yolda
Gündem

Nusret'e beklemediği yerden tokat! Davalar yolda

Yeniakit Publisher
2023-06-11 12:35:00 -
Nusret'e beklemediği yerden tokat! Davalar yolda

Nusret'in çalışanları, "devasa boyutta" mobbinge maruz kaldıklarını söyleyerek dava açmaya hazırlanıyor.

Türkiye’den çıkıp dünyaya yayılan Nusr-et restoran zincirinin çalışanları, uzun süredir mobbinge maruz bırakıldıklarını açıkladı. İzinsiz çalıştırılma, uzun mesai saatleri, müdürlerin komi ve garsonlara karşı kötü davrandığını belirten emekçiler, psikolojilerinin bozulduğunu kaydetti. Seslerini duyurmak isteyen Nusr-et çalışanları, “Haklarımızı hukuki yollardan arayacağız” dedi.

Lüks et restoranı zinciri Nusr-et’in İstanbul’da bir AVM’deki şubesinde çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına dikkat çekti. Müdürlerin keyfi olarak komi ve garsonlara kötü davrandığını, anlaşamadıklarına ise psikolojik şiddet uyguladığını belirten bir emekçi, “Yaz sezonunda yazlık işletmeler açılır ve İstanbul’daki personel oraya gönderilir. Eksik personelle çalıştığımız için 10-12 saat çalıştığımız zamanlar oldu. Özelikle hafta sonu yemek molası için 20 dakika verilirdi. Yazlık işletmedeki personeller ise 4 ay boyunca izinsiz çalıştırılır” dedi.

Birgün'ün haberine göre Nusr-et çalışanı bir komi ise, “Eleman açığı yaşamaya başladığımızda iş yükü komilere bindi. Sürekli servant (hizmet dolabı) çekiyorduk. Bazıları 40 kiloyu bulabiliyordu, bu da sağlık açısından kötü sonuçlar doğurmaya başladı. Sağlık problemleri yaşamaya başladım” ifadelerini kullandı.

Restoranın bir başka şubesinde çalışan kişi ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sözleşmede 8 saat yazıyor ama bizim 10 saat, 11 saat çalıştığımız oldu. Bunu insan kaynaklarına bildirdiğimizde, ‘çıktığımız zaman paramızın verileceği’ söylendi ve bir kuruş para alamadık. Çok karmaşık yönetimlerde çalıştım, hakkımızı yenildi. Günde bir öğün yemek verildi, akşamları patates, ekmek yediğimiz için ceza verildi. Bahşişimizden ve maaşımızdan kesintiler oldu. Görevimiz olmayan işler yaptırıldı.” Hakkını alabilmek için aylarca restoranın sahibi Nusret Gökçe’yi beklediğini ve Gökçe’nin de kendisini oyaladığını iddia eden komi, sözlerini şöyle sürdürdü: “5-6 ay boyunca çalışmadım. İçeride tazminatım vardı, onu alamadım. Bana ‘eğer sözleşmeni feshedersen, tazminatını veririz. Eğer feshetmezsen vermez’ dediler. Herhangi bir adalet kurumuna da başvurmadım çünkü ben tekim. Koskoca Nusr-et Türkiye'de adaletin olmadığını biliyorum.

İşçilerden bir diğeri de “Artık bu işe yeter diyorum. Belki bir seferliğine adalet Türkiye'deki işlerden yana olur” şeklinde konuştu. İşçiler bundan sonraki süreçte hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
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