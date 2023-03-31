Nusret sözünü tuttu! Dekontu Türkiye ile paylaştı
Kasap Nusret Gökçe, deprem felaketi sonrası AFAD'a destek sözü vermişti. Gökçe sözünü tuttu ve yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.
Kasap Nusret Gökçe depremzedelere bağışta bulunacağını duyurmuştu. Nusret sözünü tutup AFAD'a bağışladığı miktarı paylaştı.
Ete tuz atma hareketiyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret Gökçe son hareketiyle "helal olsun" dedirtti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralarımızı sarmaya çalışırken, büyük yardımlardan birini de Nusret Gökçe yaptı.
Bağış yağacağını söyleyip sonra sözünden cayanlar gibi davranmayan Nusret, yaptığı bağışın dekontuna kadar gösterdi.
Nusret AFAD'a tam 25 milyon TL bağışladı.