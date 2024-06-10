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Dünya Nusayrat vahşetinin de suç ortağı! ABD istihbarat verdi, kurşun attı
Dünya

Nusayrat vahşetinin de suç ortağı! ABD istihbarat verdi, kurşun attı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 11:35:00 -
Nusayrat vahşetinin de suç ortağı! ABD istihbarat verdi, kurşun attı

Terörist İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’nda 274 Filistinliyi katledip, 400 kişiyi de yaraladığı rehine kurtarma vahşetinde Amerika’nın da hem istihbarat hem de saha desteği verdiği ortaya çıktı. Gazze’ye kurduğu geçici limandan asker dolu helikopter kaldırarak katliama hava saldırısıyla katılan ABD, yardım çalışanı kisvesindeki istihbarat elemanları aracılığıyla bilgi de sağladı.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Gazze’de 8 aydır sürdürdüğü soykırımdaki en büyük katliamlarından birine önceki gün imza atarken hem sahada hem de istihbarat alanında en büyük desteği yine Amerika verdi...

Middleeasteye sitesi ve çeşitli haber portallarından aktarılan haberlere göre Amerika, inkar etse de Gazze’ye kurduğu geçici limandan sözde yardım faaliyetleri için kullanılan helikopteri Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki katliama gönderdi. Haberlere göre, yardım gönüllüsü kisvesindeki Amerikan istihbarat elemanlarının İsrailli rehinelere ait bilgiye ulaştığı ve bunu İsraille paylaştığı belirtildi. ABD’li istihbaratçıların verdiği bilgiler gibi yine sahada olan İngiliz istihbarat elamanları da Yahudi rehineler için bilgi topladı ve Tel Aviv’e bildirdi.

İngilizler sahadaki çatışmaya katılmasa da Amerikan askerleri ve istihbaratçıları Nusayrat Kampındaki katliama doğrudan destek verdi.

Filistinliler gibi giyindiler

İsrail askerleri yerinden edilmiş Filistinli siviller gibi giyinerek sivil araçlarla geldikleri kampın belirlenen noktasında inip saldırıya geçerken Amerikan helikopteri de İsrail SİHA’larıyla birlikte havadan destek verdi. ABD askerlerinin havadan ateşle 274 kişinin ölmesinde önemli rol oynadığı ifade edilirken Washington, operasyona katkı sağladığını ancak bunun detaylarını paylaşmayacağını doğruladı. Yahudilerin sosyal medya hesaplarında Amerika’nın geçici iskelesinden kaldırdığı asker dolu helikopterle doğrularken o helikopterin Gazze’nin merkezinden dört esiri kurtardığını iddia etti.
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ABD basını da desteği yazdı

ABD’li bir yetkili de ABD haber sitesi Axios’a İsrail’de konuşlu bir ABD hücresinin İsrail ordusunun operasyonunu “desteklediğini” söylerken New York Times’taki haberde de ABD’nin “istihbarat ve diğer lojistik destek” sağladığı yazıldı. Çoğu kadın ve çocuk 274 masum Filistinlinin katledildiği büyük vahşete destek veren ve bununla övünen Amerika, rehinelerin kurtarılması için İsrail’le çalışmaya devam edeceklerini de belirterek adeta suç ortaklığını kabul etti.

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Yorumlar

İlteriş

Öyle sanıyorum ki Hamas içinde bir yapı deas ve el kaide gibi Amerika kurgusu, İsrail'i haklı cikarmak, Filistin direnişini zayıflatmak için çalışıyor. Gerek rehinelerin alınması gerek 7 Ekim olayı bariz bir tiyatro...

Beyaz Kurt

Terörst ülke abd.dünyanın başı na bela adi bir ülke.Allah büyük sonları yakın,birbirlerini yiyecekler.
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