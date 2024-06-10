Nusayrat vahşetinin de suç ortağı! ABD istihbarat verdi, kurşun attı

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Gazze’de 8 aydır sürdürdüğü soykırımdaki en büyük katliamlarından birine önceki gün imza atarken hem sahada hem de istihbarat alanında en büyük desteği yine Amerika verdi...

Middleeasteye sitesi ve çeşitli haber portallarından aktarılan haberlere göre Amerika, inkar etse de Gazze’ye kurduğu geçici limandan sözde yardım faaliyetleri için kullanılan helikopteri Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki katliama gönderdi. Haberlere göre, yardım gönüllüsü kisvesindeki Amerikan istihbarat elemanlarının İsrailli rehinelere ait bilgiye ulaştığı ve bunu İsraille paylaştığı belirtildi. ABD’li istihbaratçıların verdiği bilgiler gibi yine sahada olan İngiliz istihbarat elamanları da Yahudi rehineler için bilgi topladı ve Tel Aviv’e bildirdi.

İngilizler sahadaki çatışmaya katılmasa da Amerikan askerleri ve istihbaratçıları Nusayrat Kampındaki katliama doğrudan destek verdi.

Filistinliler gibi giyindiler

İsrail askerleri yerinden edilmiş Filistinli siviller gibi giyinerek sivil araçlarla geldikleri kampın belirlenen noktasında inip saldırıya geçerken Amerikan helikopteri de İsrail SİHA’larıyla birlikte havadan destek verdi. ABD askerlerinin havadan ateşle 274 kişinin ölmesinde önemli rol oynadığı ifade edilirken Washington, operasyona katkı sağladığını ancak bunun detaylarını paylaşmayacağını doğruladı. Yahudilerin sosyal medya hesaplarında Amerika’nın geçici iskelesinden kaldırdığı asker dolu helikopterle doğrularken o helikopterin Gazze’nin merkezinden dört esiri kurtardığını iddia etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD basını da desteği yazdı

ABD’li bir yetkili de ABD haber sitesi Axios’a İsrail’de konuşlu bir ABD hücresinin İsrail ordusunun operasyonunu “desteklediğini” söylerken New York Times’taki haberde de ABD’nin “istihbarat ve diğer lojistik destek” sağladığı yazıldı. Çoğu kadın ve çocuk 274 masum Filistinlinin katledildiği büyük vahşete destek veren ve bununla övünen Amerika, rehinelerin kurtarılması için İsrail’le çalışmaya devam edeceklerini de belirterek adeta suç ortaklığını kabul etti.