Nusaybin'de mahalle sakinleri elektrik şirketinden şikayetçi

Olay Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl (Derê) Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kaçak elektrik ekiplerinin kendilerinin evde olmadığı bir zaman diliminde elektrik sayaçlarına herhangi bir şekilde kontrol yapılmadan 40 bin TL'yi bulan cezaların yazıldı.

Mağdur olan mahalle sakinleri bu yapılanın haksızlık olduğunu ve hukuki yollardan haklarını arayacaklarını belirttiler.

Bu durum ile ilgili açıklama yapan Mardin Barosuna bağlı Mehmet Demir, söz konusu cezaların hukuksuz bir şekilde yazıldığını EPDK yönetmeliğinde bulunan Kaçak elektrik tespit sürecine göre işlem yapılmadığını tamamen keyfi kararlar sonucu cezaların yazıldığını belirtip hukukun adil işlenmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. (İLKHA)

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