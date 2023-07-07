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Yerel Nusaybin'de mahalle sakinleri elektrik şirketinden şikayetçi
Yerel

Nusaybin'de mahalle sakinleri elektrik şirketinden şikayetçi

Yeniakit Publisher
2023-07-07 17:36:00 -
Nusaybin'de mahalle sakinleri elektrik şirketinden şikayetçi

Nusaybin'de bir mahallede kaçak elektrik ekiplerinin evde olmayan ev sahiplerine iddialara göre kontrol dahi yapılmadan fahiş miktarda ceza yazılması ev sahiplerinin tepkisini çekti.

Olay Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl (Derê) Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kaçak elektrik ekiplerinin kendilerinin evde olmadığı bir zaman diliminde elektrik sayaçlarına herhangi bir şekilde kontrol yapılmadan 40 bin TL'yi bulan cezaların yazıldı.

Mağdur olan mahalle sakinleri bu yapılanın haksızlık olduğunu ve hukuki yollardan haklarını arayacaklarını belirttiler.

Bu durum ile ilgili açıklama yapan Mardin Barosuna bağlı Mehmet Demir, söz konusu cezaların hukuksuz bir şekilde yazıldığını EPDK yönetmeliğinde bulunan Kaçak elektrik tespit sürecine göre işlem yapılmadığını tamamen keyfi kararlar sonucu cezaların yazıldığını belirtip hukukun adil işlenmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. (İLKHA)
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