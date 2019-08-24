0553 313 94 23

Nusaybin’de köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpeklerin hasta bir köpeğe saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
Nusaybin’de köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpeklerin hasta bir köpeğe saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı. Vatandaşların yardımıyla yaralı köpek kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, Devri Mahallesi Nevruz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde 11 köpek, yaralı bir köpeğe saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören mahalle sakinleri eline aldıkları sopayla köpekleri kovalayarak yaralı köpeği kurtardı. Vatandaşların kovalamasıyla başıboş köpekler dağılırken yaralı köpek de kaçarak sokak aralarında gözden kayboldu.


Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde sokaklarda dolaşan başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atina Müslümanların haklarını gasp ediyor
    1. Atina Müslümanların haklarını gasp..
    2. Az yemek için 5 önemli öneri
    3. Ntep, Kayseri’ye geldi
    4. Vali Mustafa Masatlı, sanayi sitesi..
    5. Dünyanın ilk yüzer nükleer güç ünitesi..
    6. Adryan Tavares, Kayseri’de
    7. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü..
    8. Trump’tan şaşırtan açıklama
    9. Vali Yazıcı’dan komutanlara veda yemeği
    10. Bu ikizler hem judoda, hem okulda..
    11. Kayseri’nin gözbebeği Melikgazi..
    12. Kuzey Kore'den füze denemesi
    13. Sivas’ın gölleri denizi aratmıyor
    14. Venedik değil Samsun
    15. Gürün’de yollar yenileniyor
    16. Hacılar Erciyesspor’da iki imza birden
    17. Yahyalıspor ilk hazırlık maçına çıkacak
    18. Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Atlet Salih..
    19. Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol..
    20. Başkan Söğüt, “Çözüm üretmek için..
    21. Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde..
    22. "Maksimum verimi alabileceğimiz..
    23. İlçe komutanı magandaları uyardı
    24. Rektör Alma, Tarım ve Orman Şurası..
    25. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Salih..
    27. Nusaybin’de köpeklerin saldırısı..
    28. Tarsus’taki silahlı saldırı uğrayan 4..
    29. "Çocuklara ümidi yeşertecek bir insan..
    30. Balıkesir’de 3 uyuşturucu taciri..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor