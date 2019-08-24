Nusaybin’de köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpeklerin hasta bir köpeğe saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpeklerin hasta bir köpeğe saldırdığı anlar amatör kameraya yansıdı. Vatandaşların yardımıyla yaralı köpek kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Devri Mahallesi Nevruz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde 11 köpek, yaralı bir köpeğe saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören mahalle sakinleri eline aldıkları sopayla köpekleri kovalayarak yaralı köpeği kurtardı. Vatandaşların kovalamasıyla başıboş köpekler dağılırken yaralı köpek de kaçarak sokak aralarında gözden kayboldu.

Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde sokaklarda dolaşan başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

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