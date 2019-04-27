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Nurten Uğursoy kimdir? Ekrem İmamoğlu Nurten Uğursoy'u hangi göreve atadı?

Onca usulsüzlükler sonrası mazbatası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nin istanbul seçim kararını beklememekte ısrarlı. Şaibeler sonrası İBB koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu belediyede atamalara başladı. Nurten Uğursoy, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atandı. Peki Nurten Uğursoy kimdir? Nurten Uğursoy hangi görevlerde çalıştı?

27 Nisan 2019 Cumartesi 08:54
Nurten Uğursoy kimdir? Ekrem İmamoğlu Nurten Uğursoy'u hangi göreve atadı?

Onca usulsüzlükler sonrası mazbatası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nin istanbul seçim kararını beklememekte ısrarlı. Şaibeler sonrası İBB koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu belediyede atamalara başladı. Nurten Uğursoy, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atandı. Peki Nurten Uğursoy kimdir? Nurten Uğursoy hangi görevlerde çalıştı? 

Nurten Uğursoy kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun atadığı ikinci bürokrat ise Nurten Uğursoy oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezunu olan Uğursoy, 1982 yılında İBB'de çalışmaya başladı. 2009-2015 yılları arasında arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, 2015 yılından itibaren ise Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapmakta iken İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atamasının yapılması için onay alındı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 08:54
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