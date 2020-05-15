Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "11 megavatlık GES’i ağzına alamayanlar, bana ve yönetim kuruluma laf atıyor" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, bölgenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Nursaçan, "Biz yönetime geldiğimizde, önceki yönetimin kurmuş olduğu 6 MW’lık Güneş Enerji Santralinin (GES) ilk faturasını bizim yönetimimiz eline aldı. Elimize bu faturayı alınca, elbette ki bu yatırımın büyümesi kanaatine vardık. Bizden önce alınmış bir kararda yoktu, ne alınmış teşvik belgesi var ne de alınmış bir karar var. Gören varsa çıkartsın. Bu 6 MW’lık santrali yapmışlar ve ardından da 28 Nisan 2015 tarihinde yani OSB seçimlerinden 7 gün önce, yap-işlet-devrete vermeyi tercih etmişler. 6 MW’ı almışlar, iyi ve doğru bir şey olduğuna inanmışlar. Hatta ben basında okudum bunu da, kendi fabrikalarının çatısına kurmuşlar bunu ki yanlış bir şey olmasın, doğru bir yatırım olsun diye. Denemeden sonra Organize Sanayi Bölgesine 6 MW kuruyorlar, sonra da 28 Nisan 2015 tarihinde 11 MW’lık bölümü de yap-işlet veriyorlar. Biz 6 MW’ın faturasının geldiği gün, o toplantımızda dedik ki sanayicimizin yararına bu tesisi büyütelim. 32,4 MW’lık yatırım kararı aldık. İlk planda17 MW’lık bölümün teşviğini ve ÇET raporunu aldık. Bunları almak bir süreç. İkinci partide 11-12 MW’lık bir bölümü almak vardı tabi bunları topladığınızda 28 MW yapıyor, konuşurken de 32,4 MW diyoruz. 1MW kuramıyorsunuz, 1,2 MW kurabiliyorsunuz ki güç artsın. Bunların da toplam maliyeti 32,4 MW’lık bir yatırıma ulaşmış oluyor. Çok kısa sürede 305 wattlık dünyanın en iyi panellerinden biri olan Kore’de Alman teknolojisi ile üretilen paneller aldık. Alırken de o günün en uygun şartlarında aldık ve bu tesisi kurduk. Bizim yönetimin kurduğu 32,4 MW’lık yatırımın maliyeti 36 milyon dolar noktasında ve 22 Mayıs 2020 tarihi itibariyle borcu bitmiş ve sanayicilerimizin hizmetinde olacak”

“Tarihe bakın 12 yıl sonra OSB’ye sandığın gelmesinde Allah bizi sebep kıldı. Bizden sonra herkes aday olabilir ama burada çirkin olan, etik olmayan şeyler var. Bunlar nedir, seçime çıkan babayiğit yiğit insan yiğitlik yapar projesi ile konuşur. Çamur atmaz, dedikodu üretmez. Bunlar ne devlete, ne şehre ne de esnaflığa yakışmaz. Proje üreterek konuşacaksınız. Organize Sanayi Bölgemiz 45 yıllık yer neredeyse. Emeği geçen herkese, kimler halka ve hakka hizmet ettiyse minnet duyarız. Orada hep beraber demokrasiyi, kardeşliği, sevgiyi üretmemiz lazım. Kin, nefret, dedikodu, yalanlarla kimse bir yere varamaz. Kendi kaybeder” ifadelerini kullandı.

"Kayseri’de bir algıyla memleket yönetilmek isteniyor" diyen Başkan Nursaçan, "Kayseri’de bir algıyla memleket yönetilmek istenmektedir. Biz şu soruyu sorma hakkına sahibiz. 12 yıl önce siz neredeydiniz? Bu arkadaşlar o listelere adaydı. Siz sandıkla gelemediniz, siz parmakla seçildiniz. Bizim dönemimizde milli iradenin olmazsa olmazı sandık geldi. Ondan sonrada ‘Biz bu işin peşini bırakmayız’ diyorsunuz. Kıymetli sanayicilerimizde bunu gördü. Kimseye pabuç bırakmadı. Çünkü sanayicinin yüreği neyi kabul ediyorsa, o sandıktan çıkanı herkesin kabul etmesi gerekiyor. Siyasette de bu çok yapılıyor. Seçim biter, ertesi akşamı seçim istemeye başlarız. Bu memleketi ve şehri geride koyar. Ben şu soruyu sorma hakkına sahibim. ‘Siz bizden 5 yıl önce niye aday olamıyordunuz? Kimden çekiniyordunuz?’ yürekleri yetiyorsa buna cevap vermek zorundalar. 11 megavatlık yap işlet devret GES’i ağzına alamayanların beni, şerefiyle çalışmış yönetim kuruluma laf atması demek, müfteri demektir, iftiracı demektir, yalancı demektir. Siz şikayet ediyorsunuz, müfettiş geliyor ve raporunu tutuyor. Siz kamuya ait olan belgeleri utanmadan sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Paylaşacakları bir şey kalmadı. Sizin adalete güveniniz mi yok. Adama da ‘Sizin arkanızda adaletin güvenini sarsacak hangi babayiğit var’ diye de adama sorarlar. Sizin ağanız kim, size kim güç veriyor. Bu kadar cesur, yürekli, yalan söyleyen kimler var. Gaz veren birileri var. Elbette zulüm sürmez. Allah zulüm yapanın yanına koymaz" şeklinde konuştu.

"Kimse kimsenin maşası olmasın"

Nursaçan, "Gelen kurulda ‘İdari binaya istemiyorum’ diyenler oldu. Sende geldiğinde o binada oturmazsan. Oturursan zaten müfterisin. Yarın bizimde onlara soracağımız sorular olacak. Bunlar ülkeyi bir yere götürmez. İnsanlara siz şikayet ve korku kültürüyle bir yere varamazsınız. Bunları şikayet ettikten sonra sosyal medya aracılığı ile konuşmak, yalan haber yapmak, insanlara iftira etmek ne vicdana sığar ne de insanlığa sığar. Bir de bunları yaparken ‘Allah, inşallah, maşallah’ diyorlar. Kardeşim, Allah’ı bu işlere alet etmeyin. Müfettiş geldi mi geldi, ‘Kayyum gelecek’ dedin, gelmedi. Bunu Tahir Nursaçan değil de bir başkası yapmış olsaydı madalya takar, teşekkür ederlerdi. Tarihi hizmetler yapıyoruz. Sen dedikodu yapıyorsan, fitnecisindir, iftiracısındır. Sen hem hukuka başvuracaksın, hem de memlekette fitne çıkaracaksın. Onu herkes görür, bilir. Veremeyeceğimiz hesap dün de yoktur, bugünde yoktur. Olsaydı ortaya çıkardı. Onun içinde herkes eleğini takınsın. Kimse kimsenin maşası olmasın. Bunlara gerek yok. herkesin ailesi var, çoluğu çocuğu var" dedi.