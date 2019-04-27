Nuri Sait Yıldırım kimdir? Ekrem İmamoğlu İBB atama

Usulsuz ve şaibeler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu İBB’de ilk atamasını yaptı. Nuri Sait Yıldırım, İBB Özel Kalem Müdürü olarak görevine başladı. Peki Nuri Sait Yıldırım kimdir? Nuri Sait Yıldırım nereli ve kaç yaşında? Nuri Sait Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

Nuri Sait Yıldırım kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bürokrat olarak ilk atadığı isim 1995 yılından bu yana İBB kadrosunda çalışan Nuri Sait Yıldırım 1992 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Yıldırım, 1998 yılından bu yana İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yapıyor. Yıldırım, müfettişliğinin ilk yıllarında İBB Kent Orkestrası Müdürlüğünde 2 yıl müdür yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında ise 2 sene İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı danışmanlığını görevlerini yürüttü. İmamoğlu'nun atamasının ardından 25 Nisan 2019 tarihinde İBB Özel Kalem Müdürü olarak görevine başladı.