Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu'da' filmi gerçek oldu: İki kardeş cesedi bozkıra gömdü!

Konya’da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), eşiyle bağlantılı iki kardeş tarafından av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. Acı olay akıllara Nuri Bilge Ceylan'ın Türk ve dünya sinemasının başyapıtları arasına giren Bir Zamanlar Anadolu'da adlı eserini hatırlattı.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ramazan Işık'ın kayıp dosyasında çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce boşandığı eşi ve bağlantılı olduğu 10'a yakın kişinin bilgisine başvurdu.

Ramazan Işık'ın komşusu H.A., ile ilişki olduğu bilgisine ulaşan ekipler, kadın ve akrabalarını teknik takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından, yeterli delillere ulaşan polis H.A., ile kayınbiraderleri Yaşar Acar ve Cengiz Acar'ı gözaltına aldı.

Emniyette ifadelerine başvurulan Yaşar Acar ile kardeşi Cengiz Acar, Ramazan Işık'ın yengeleri H.A., ile ilişkisi olduğunu öğrenmeleri nedeniyle, evinin önünden otomobile zorla bindirerek dağlık araziye götürdüklerini söyledi. Acar kardeşler burada Ramazan Işık'ı av tüfeğiyle öldürüp, yakarak bıraktıklarını itiraf etti. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde keşif yaparak araziden örnekler alırken, Ramazan Işık'a ait kalıntılara ulaşılamadı.

Acı olay, Nuri Bilge Ceylan'ın Türk ve dünya sinemasının başyapıtları arasına giren Bir Zamanlar Anadolu'da adlı eserini hatırlattı.