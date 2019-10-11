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Nurettin Davulcu kimdir, nerelidir? Nurettin Davulcu Barış Pınarı Harekatı sözleri

Türkiye’nin YPG terör örgütüne yönelik Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, operasyona yediden yetmişe her yaştan destek geliyor. 83 yaşındaki Nurettin Davulcu'nun, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Peki Nurettin Davulcu kimdir, nerelidir? Nurettin Davulcu kaç yaşında?

11 Ekim 2019 Cuma 14:55
Nurettin Davulcu kimdir, nerelidir? Nurettin Davulcu Barış Pınarı Harekatı sözleri

Türkiye’nin YPG terör örgütüne yönelik Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, operasyona yediden yetmişe her yaştan ve her kesimden destek geliyor. 83 yaşındaki Nurettin Davulcu'nun, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Peki Nurettin Davulcu kimdir, nerelidir? Nurettin Davulcu kaç yaşında?

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde oturan Nurettin Davulcu, meyve fidanlarını sulamak için bisikletle tarlaya gittiği esnada Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili sözleri çevrede piknik yapan vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerde, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" diyen Nurettin Davulcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:55
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