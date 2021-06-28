Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo çalıştırdığı takımlar
Nuno Espirito Santo kim hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe’de başkanlık seçimi sona erdi. Şimdi gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Son dönemde Nuno Espirito Santo’nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir hangi takımları çalıştırdı nereli?
Tam adı Nuno Herlander Simões Espírito Santo olan futbol adamı 25 Ocak 1974'te dünyaya geldi. São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli teknik adam, futbolculuk yıllarında kaleci pozisyonunda görev alıyordu. Futbolculuk kariyerinde Vila Real, Deportivo, Osasuna, Porto ve Dinamo Moskava formaları giyen Nuno kariyerine 2010'da nokta koydu. 2012'de Rio Ave ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Nuno; 2014-2015 sezonunda Valencia'yı, 2016-2017'de Porto'yu çalıştırdı. 2017'de Wolverhampton Wanderers başına geçen Nuno'nun İngiliz ekibiyle 2013'e kadar sözleşmesi bulunuyor.