Numan Kurtulmuş'tan tarihi uyarı: Aile geleceğin teminatıdır, korumak zorundayız!

Memur-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği Aile Konferansı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aileyi "kök hücre" benzeterek önemli uyarılarda bulundu.

Ailenin korunması, geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi konusunda fikirsel müzakerelerin önemli olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, modern ve post modern dönemlerde bunun kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Aile toplumun kök hücresidir"

"İnsanoğlunun yaradılıştan bu yana bu yapısı, bir kadın ve bir erkekten oluşan aile yuvası aslında toplumların kök hücresidir." diyen Kurtulmuş, "Biz aileyi sağlam tutabilirsek, diğer toplumsal hastalıkları da onararak toplumu canlı tutmuş olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Aile insanoğlunun ilk mektep yeridir"

İlk insandan bu yana ailenin insanoğlunun ilk mektebi olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Her birimiz için öyledir. Hayata ve dünyaya ilişkin hangi temel meseleleri öğrendiysek her birimiz bunları ağırlıklı olarak aile çevremizden öğrendik." ifadelerinde bulundu ve "Sevgi, saygı, dayanışmayı, yardımlaşmayı, merhameti, yoksulu gözetmeyi ve bir arada yaşayabilme kültürünü ilk mektebimiz olan aileden öğrendik." dedi.

"Bu ilk mektebin çatısını çok sağlam tutmak zorundayız"

Kurtulmuş sözlerinin devamında ise "Bu ilk mektebin çatısını çok sağlam bir şekilde kurmak ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz" uyarısında bulundu.

"Aile geleceğin teminatıdır"

Ailenin bir toplumun geleceğinin teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, ailenin yıpratılmaması, üzerinde spekülasyona yeltenilmemesi ve bazı yeni arayışlara girilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Kadın ve erkek birbirinin düşmanı veya rakibi değil tamamlayıcısıdır"

Aile içerisinde kadın ve erkeğin birbirinin düşmanı veya rakibi olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kadın ve erkek birbirlerine rakip ve düşman olarak değil, cinsiyet rolleri üzerindeki farklılıkları tartışan bireyler olarak değil, birbirini tamamlayan, sevgiyi, muhabbeti oluştursunlar diye bir araya gelmiş Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Kadının erkeğe, erkeğin de kadına zerre miktar üstünlüğü yoktur." dedi.

"Kadın ve erkeği düşmanlaştıran zihniyet hastalıklı bir zihniyettir"

Kadın ve erkeği düşman ve rakip hale getiren zihniyete karşı uyarn Numan Kurtulmuş, "Kadın ve erkeği birbirine düşman ve rakip hale getiren zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir. Bunlara karşı uyanık olmak ve ailemizi korumak durumundayız" şeklinde konuştu.

"Türk aile yapısı korunmalı ve geliştirilmeli"

Kurtulmuş, geniş ailenin iyice küçüldüğü bir süreçten geçildiğine işaret ederek, geleneksel Türk aile yapısının korunması ve geliştirilmesi, üzerinde çalışması gerektiğini, nesillerin mahvedilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Kadına şiddetin Türk toplumunun bir özelliğiymiş gibi gösterilmesini kınıyorum"

Türkiye ve dünyanın herhangi bir yerinde ailenin kadın ve çocuktan bağımsız ele alınamayacağına işaret eden Kurtulmuş, kadına şiddetin toplumun geniş kesimlerinde nefretle yaklaşıldığını ancak bazı kesimlerin kadına şiddetin toplumun bir özelliğiymiş gibi sunmasına tepki gösterdi.

"Kadına karşı şiddet, bizim toplumumuzun geniş kesimlerinin nefretle yaklaştığı maalesef bazı kendini bilmezlerin ise bir şekilde bunun içinde yer aldığı bir hastalıktır" diyen Kurtulmuş, "Kadına karşı şiddetin, Türk toplumunun bir özelliğiymiş gibi gösterilmesini şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur" dedi.

AK Parti'li Numan Kurtulmuş, aile değerlerini koruyacaklarını ve aynı zamanda kadın haklarını da sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.