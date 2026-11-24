SEBAHATTİN AYAN / İSTANBUL

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalar ve sloganlar üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Özgür Özel'in “aslanı Erdoğan salmadıysa şaşırmam” sözlerini eleştiren Arslan, hakaret ve hamasetle gerçeklerin üzerinin örtülemeyeceğini söyledi. Arslan, yaptığı açıklamada muhalefete yönelik eleştirilerde bulunurken yolsuzluk, rüşvet ve taciz tartışmalarına ilişkin iddiaları da gündeme getirdi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Hasan Arslan, kendi içinde yaşandığını öne sürdüğü tartışmaların üzerinin örtülmeye çalışıldığını savundu. Arslan, “Kendi evinin önündeki 'dünya tarihine geçen en büyük yolsuzluk operasyonlarının muhatabı, rüşvet, taciz, çarpıcı ilişkiler ağı' tartışmalarını süpüremeyen hatta korumaya çalışanlar, çareyi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmakta bulmuş” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni Parti sıralarından yükseldiğini belirttiği sloganlara da tepki gösteren Arslan, Özgür Özel'in aslanla ilgili sözlerini eleştirdi. Arslan, “Yeni Parti sıralarından yükselen o çirkin sloganlar da, Sayın Özgür Özel’in 'aslanı Erdoğan salmadıysa şaşırmam' şeklindeki trajikomik çıkışı da aynı çaresizliğin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Siyasi nezaket ve hesap verme konularına da değinen Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Hakaret ve hamasetle gerçeklerin üzeri örtülmez; siyasi nezaketi de, hesap vermeyi de milletimiz öğretecektir.” Arslan, açıklamasının sonunda vatandaşların siyasi gelişmeleri yakından değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aziz milletimiz, kimin eser ve hizmet ürettiğini, kimin ise kendi sorunlarını perdelemek için gürültü çıkardığını çok iyi görmektedir.”