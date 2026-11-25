Süper Lig’de 9 kulüp disiplin kuruluna sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 9 kulübü çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderdi. Sevk edilenler arasında beş kulüp yöneticisi de bulunuyor.
TFF’nin açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK hakkında PFDK’ye sevk kararı verildi.
Federasyonun açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK, çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren de farklı sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.