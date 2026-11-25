Galatasaray'da Deniz Gül ameliyat olacak!
Galatasaray’ın Aston Villa’yı 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü atan Deniz Gül, gol pozisyonunda burnuna aldığı darbenin ardından cerrahi müdahale geçirecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’ın Aston Villa’yı 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü atan Deniz Gül, gol pozisyonunda burnuna aldığı darbenin ardından cerrahi müdahale geçirecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 77. dakikada fileleri havalandıran Deniz Gül, pozisyon sırasında Nicolas Jackson ile yaşadığı temas sonucu yaralandı.
Burnundaki yarığa saha içinde dikiş atılan futbolcu, yüzü bandajlandıktan sonra maça devam etti.
Yaranın iz bırakma ihtimalini azaltmak amacıyla Deniz Gül’ün burnuna gece saatlerinde müdahale edileceği belirtildi.
Operasyon sırasında yaralanmanın boyutu da değerlendirilecek.
Futbolcunun sonrasında antrenmanlara dönerek Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Deniz Gül, Aston Villa karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü de kaydetti.
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