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Numan Kurtulmuş kimi kastetti?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde bir yere gelmeye çalışanların değil, gerçekten toplumda bir karşılığı olan isimleri tercih ediyoruz" dedi. Kurtulmuş'un bu açıklaması siyasi çevrede tartışmalara yol açtı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
Numan Kurtulmuş kimi kastetti?

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde bir yere gelmeye çalışanların değil, gerçekten toplumda bir karşılığı olan isimleri tercih ediyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. Kurtulmuş, yerel seçimlerin, yeni hükümet sistemindeki ilk seçim olması bakımından önemli olduğunu vurgularken, “Seçimi geçtikten sonra, kemiksiz bir 4 yıl sadece hizmetin konuşulacağı yeni bir dönem başlayacak” dedi.

"İllerin önemli bir kısmı bitti"

Kurtulmuş, aday belirleme sürecinde dikkat edilecek kriterleri sıraladı. Kurtulmuş, “Artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde bir yere gelmeye çalışanların değil, gerçekten toplumda bir karşılığı olan, politik duruşu olabilecek isimleri tercih ediyoruz. İllerin önemli bir kısmı bitti. Şimdi, ilçelerde de bitirmek üzereyiz” dedi.

Üç dönem kuralı uygulanacak

Üç dönem kuralının uygulanacağını yeniden hatırlatan Kurtulmuş, “İstisnalar olabilir. Çok başarılı gördüğümüz bir ismi bir ihtimal başka bir ilçede; az bir ihtimal, bulunduğu yerde devam edebilir. Tabii, başka bir noktadan değerlendirilecek arkadaşımızın, gideceği ilçedeki demografik-hemşericilik durumuna dikkat ediliyor. Tercihimizi bu şekilde de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
  1. Numan Kurtulmuş
  2. AK Parti
  3. Başkan Erdoğan

YORUM YAZ

  • ahmetahmet36 dk önce
    Ak Partiyi düşman gören bürokratlardan bilhassa uzun süre atanmayıp vekalet rekoru kıran daha sonra ne hikmetse atanan bürokratları yerine dürüst çalışkan liyakatli, ak partinin arkasından kuyu kazmayan bürokratlar atanmalı, oy şartı bu
  • MilletMillet38 dk önce
    Mesela İzmir adayınız böyle bir şey mi. Yani parti kursa Reis kadar oy mu alır. Acaba AK Partide var mı böyle hak eden. İçişleri bakanımız ve Milli eğitim bakanımızı tenzih ederim
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