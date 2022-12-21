Nükleer silah üretmeye çalışan o ülkeden çelişkili çıkış: 'Nükleer silah üretimi haramdır'

İran'ın başkenti Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Tahran Diyalog Forumu'na birçok ülkeden siyasi yetkililerin yanı sıra düşünce kuruluşları temsilcileri katıldı.

İran Dış Politika Strateji Konseyi Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanı Kemal Herazi, "haram" olduğu gerekçesiyle ülkede nükleer silah üretiminin gerçekleşmediğini söyledi.

IRNA'nın haberine göre, "İran neden nükleer bomba üretmiyor?" sorusuna cevap olarak Herazi "Öncelikle bomba üretimini dini anlayış açısından haram görmekteyiz bununla beraber stratejik olarak da çığır açıcı bulmuyoruz ayrıca İran, nükleer silah üretimi konusunda harekete geçerse, bölgede nükleer silah yarışı başlayacaktır. Yıllardır nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge için çağrıda bulunuyoruz ve İsrail’in nükleer silahlarının da yok edilmesine ve güvenlik önlemlerine katılması gerekliliğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

İran devriminin lideri Ruhullah Humeyni'nin, 1980'li yıllarda yaptığı açıklamalarda nükleer silah gibi kitle imha silahları üretmenin haram olduğunu ifade ettiği biliniyor.

Öte yandan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada, dini yasaklamalar sebebiyle nükleer silah üretimine karşı olduklarını söylemişti.

Kaynak: Mepa News, IRNA