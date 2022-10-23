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Dünya Nükleer faaliyetlerle ilgili bilgiler yer alıyordu! İran'a siber saldırı
Dünya

Nükleer faaliyetlerle ilgili bilgiler yer alıyordu! İran'a siber saldırı

İran Atom Enerjisi Kurumu, yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının kuruma ait bir birime siber saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:43:00 -
Nükleer faaliyetlerle ilgili bilgiler yer alıyordu! İran'a siber saldırı

İran Atom Enerjisi Kurumu, yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının kuruma ait bir birime siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Dairesi, kurumun e-posta sunucusuna yönelik siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada, yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının kuruma ait bir birimin e-posta sistemini hacklendiği ifade edildi. Siber saldırının “kamuoyunun dikkatini çekmek” için yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Kuruma ait hacklenen e-postalarda nükleer faaliyetler hakkında genel, teknik ve günlük bilgiler yer alıyordu. Gerçekleşen siber saldırının ardından kurumun bilgi ve teknoloji birimi hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldı. Konu hakkında ise inceleme başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, “Black Reward” adlı siber korsan grubu dün yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu'na yönelik siber saldırı gerçekleştirdikleri ve İran’ın nükleer tesislerine ait 50 gigabayt hacminde görüntü ve bilgi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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