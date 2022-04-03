Nükleer denizaltısı açılışında yaptı! Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Wilmington Limanı'nda USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törende ayaktayken uyukladığı anlar gündem oldu.
ABD'de USS Delaware denizaltısı için, Wilmington'da düzenlenen törende Biden'ın uyukladığı anlar kameraya yansıdı.
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 'yaşlı ve uyuşuk bir ahmak', 'kolunu kaldırmaya dahi dermanı yok' dediği ABD Başkanı Joe Biden'ın, katıldığı bazı resmi tören ve programlarda uyukladığı anlar gündem oluyor.
79 yaşındaki Biden, Wilmington Limanı'nda USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törene eşi First Lady Jill Biden ile birlikte katıldı.
Biden tören sırasında uyukladı
Nükleer enerjili denizaltının hizmete girmesinin kutlandığı törene Joe Biden damga vurdu. Tören sırasında asker selamı vererek ayakta duran Biden'ın uyukladığı anlar kameraya yansıdı.
Trump defalarca hedef almıştı
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Joe Biden için "Uykulu Joe" anlamına gelen "Sleep Joe" ifadesini kullanmasıyla biliniyor.
Biden'ı ilerleyen yaşı nedeniyle hedef alan Trump, Demokrat rakibiyle 2020 seçimleri kapsamında televizyonda katıldığı tartışma programı öncesi "Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim." demişti.