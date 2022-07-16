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Gündem Nükhet Duru'dan skandal hareket! Paraları cukkalarken iyi ama
Gündem

Nükhet Duru'dan skandal hareket! Paraları cukkalarken iyi ama

Geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahneye çıkan Nükhet Duru, büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 11:46:00 -
Nükhet Duru'dan skandal hareket! Paraları cukkalarken iyi ama

 

Geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahneye çıkan Nükhet Duru, büyük bir skandala imza attı. 68 yaşındaki şarkıcı, 2 saat sürmesi planlanan konseri herhangi bir açıklama yapmadan 50 dakikada bitirerek, sahneden indi. Telefonunu kapatan ünlü sanatçıya menajeri dahi ulaşamadı. Duru'nun bu davranışına hayranları "Bayramda onu dinlemek için geldik, ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi. Mekanın işletmecisi Serkan Can, izleyicileri sakinleştirirken, Duru'nun bu tavrına bir anlam veremediğini söyledi.

 

 

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