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Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak
Ekonomi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile ilanla belirtilen birimine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:29:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı Üniversite Rektörlüğüne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Başvurular 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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