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Yaşam Nüfus cüzdanı ne zamana kadar değiştirilecek?
Yaşam

Nüfus cüzdanı ne zamana kadar değiştirilecek?

Yeni kimlik kartı randevu al | Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte henüz yeni kimlik almayanlar nüfus cüzdanlarının ne zamana kadar değiştirilebileceğini araştırıyor. Nüfus cüzdanı değiştirme son gün ne zaman? | Nüfus cüzdanları ne zamana kadar değiştirilebiliyor? | Nüfus cüzdanı değiştirme son başvuru tarihi? | Nüfus cüzdanı başvuruları bitiyor mu? | Nüfus cüzdanı değiştirme 2020'de bitiyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:04:00 -
Nüfus cüzdanı ne zamana kadar değiştirilecek?

Nüfus cüzdanı randevusu al | 2020 yılının bitmesine kısa bir zaman kala milyonlarca kişi nüfus cüzdanlarının ne zamana kadar değiştirebileceklerini araştırıyor. Peki, nüfus cüzdanı ne zamana kadar değiştirilebilecek? | Yeni kimlik başvurusu son tarih

Nüfus cüzdanı ne zamana kadar değiştirilecek?

Yeni kimlik kartlarını almayan vatandaşlar ne zamana kadar başvuru yapmaları gerektiğini merak ediyor. Eski nüfus cüzdanlarının 31 Aralık 2023'e kadar değiştirme imkanınız bulunuyor.

Nüfus cüzdanı başvuru için gerekli evraklar?

Yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmak isteyenler hangi belgeleri hazırlamaları gerektiğini merak ediyor. Nüfus cüzdanı işlemi için gerekli olan belgeler şöyle:

Nüfus cüzdanınız, nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt bedeli değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont.

Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Kimlik kartı başvuru randevusu nasıl alınır?

Nüfus cüzdanı için randevunuzu ALO 199 nolu telefondan ya da online olarak alabilirsiniz.

KİMLİK KARTI BAŞVURU RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURU ÜCRETİİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

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