Bakanlıktan acil toplatma kararı: Bu çocuk bisikleti tehlike saçıyor!
Ticaret Bakanlığı, mekanik yaralanma ve boğulma riski taşıdığı tespit edilen iki bisikletin satışını yasakladı.
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Ticaret Bakanlığı, mekanik yaralanma ve boğulma riski taşıdığı tespit edilen iki bisikletin satışını yasakladı.
Ticaret Bakanlığının denetimlerinde bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinin boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirtildi. Çocukların kullanımı için güvensiz bulunan ürünün piyasaya sürülmesi yasaklanarak mevcut durumda olanların toplatılmasına karar verildi.
ÇOCUK BİSİKLETİNDE BOĞULMA VE MEKANİK YARALANMA RİSKİ Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından açıklama yaparak alınan kararı duyurdu. Bakanlık denetimleri kapsamında çocukların kullanımına sunulan bir markanın ahşap denge bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riskine dikkat çekti.
Kaplan açıklamasında şunları ifade etti: "Çocuklarımızın güvenliği, kırmızı çizgimizdir. Güvensiz olduğu tespit edilen oyuncak, piyasadan toplatılıyor. Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.
Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz."
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