  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Umman açıklarında ticari gemiye mühimmat isabet etti Vance’ten İran’la uzlaşma mesajı: İyimseriz, ilerleme kaydettik İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti İstanbul'u sağanak vurdu, Esenyurt'ta cadde çöktü! Dehşet anlarında taksi dev çukura düştü Dünya diken üstünde, Washington ve Tahran hattında son dakika pazarlığı! Trump'tan seçim öncesi flaş İran açıklaması Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü! Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü! Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama! Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi Öcalan’ı eleştirdiği için PKK tarafından öldürülen PKK'nın kurucusuna Tunceli’de anıt mezar yaptırdılar
Dünya Siyonist Disney binlerce kişiyi işten çıkaracak
Dünya

Siyonist Disney binlerce kişiyi işten çıkaracak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist Disney binlerce kişiyi işten çıkaracak

ABD'de eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden İsrial destekçisi Walt Disney'in yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Disney'in yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket, bazı yöneticilerinden yıllık giderlerinin yüzde 20 azaltılmasını istedi.

Kaynaklar, bu tasarrufun büyük bir bölümünün binlerce kişinin işten çıkarılması yoluyla sağlanacağını belirtti.

Söz konusu işten çıkarmaların Disney'in tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi operasyon alanlarında çalışanları etkileyeceği aktarıldı.

Şirketin geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 231 bin çalışanı olduğu biliniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23