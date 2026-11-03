Siyonist Disney binlerce kişiyi işten çıkaracak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden İsrial destekçisi Walt Disney'in yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.
Disney'in yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket, bazı yöneticilerinden yıllık giderlerinin yüzde 20 azaltılmasını istedi.
Kaynaklar, bu tasarrufun büyük bir bölümünün binlerce kişinin işten çıkarılması yoluyla sağlanacağını belirtti.
Söz konusu işten çıkarmaların Disney'in tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi operasyon alanlarında çalışanları etkileyeceği aktarıldı.
Şirketin geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 231 bin çalışanı olduğu biliniyor.