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Aktüel 'Çarşamba saat 07.00'de silecekleri çalıştırmayın' uyarısı yapıldı
Aktüel

'Çarşamba saat 07.00'de silecekleri çalıştırmayın' uyarısı yapıldı

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'Çarşamba saat 07.00'de silecekleri çalıştırmayın' uyarısı yapıldı

4 Kasım Çarşamba günü beklenen sağanak yağış öncesinde sürücülerin araçlarında yapacağı basit kontroller, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların ve yolda oluşabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

4 Kasım Çarşamba günü sabah saat 07.00'de işe veya okula gitmek için yola çıkacak sürücülerin araçlarının sileceklerini kontrol etmesi gerekiyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havada görüş mesafesini korumak isteyen sürücülerin silecek lastiklerinin durumuna dikkat etmesi önem taşıyor. Yıpranmış, sertleşmiş veya cam üzerinde iz bırakan silecekler yağmur sırasında görüşü zorlaştırabiliyor.

 

YAĞMUR BAŞLAMADAN ÖNCE CAM SUYUNU KONTROL EDİN

Uzmanların araç sahiplerine yönelik tavsiyesi, yağışlı havalarda yola çıkmadan önce cam yıkama suyunu kontrol etmek ve ön camdaki kirleri temizlemek. Kuru toz ve yabancı maddelerin bulunduğu camda silecekleri doğrudan çalıştırmak çizilmelere ve lastiklerin daha hızlı aşınmasına neden olabiliyor.

YAĞIŞIN ŞİDDETİNE GÖRE SİLECEKLERİ AYARLAYIN

Çarşamba günü beklenen sağanak nedeniyle sürücülerin silecek hızını yağışın şiddetine göre ayarlaması gerekiyor. Hafif yağışta düşük, kuvvetli sağanakta ise daha yüksek kademenin kullanılması görüş güvenliği açısından önem taşıyor. Özellikle yağmurun yoğunlaştığı anlarda ön camın temiz kalması için sileceklerin düzenli çalışması gerekiyor.

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