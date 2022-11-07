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Spor Norveç'te 9 gollü muhteşem maç
Spor

Norveç'te 9 gollü muhteşem maç

Norveç 1. Futbol Ligi Eliteserien'in 29. haftasında Bodo/Glimt sahasında Viking'i 5-4'lük skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 03:13:00 -
Norveç'te 9 gollü muhteşem maç

Norveç 1. Futbol Ligi Eliteserien'in 29. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt sahasında Viking'i konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-4 kazandı.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 84. dakikalarda Vetlesen, 5. dakikada Pellegrino, 70. dakikada Espejord ile 80. dakikada Gronbaek kaydetti. Viking'in golleri de 55 ve 67. dakikalarda Kabran, 13. dakikada Karlsbakk ile 33. dakikada Lokberg'den geldi.

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 57'ye yükseltirken Viking, 34 puanda kaldı.

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