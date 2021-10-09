"Norveç'i örnek almalıyız"

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Norveç maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Hamit Altıntop açıklamalarında şunları söyledi:

Bu yolda ilk sınavımızda maalesef berabere kaldık. Letonya'da kazanmak ve şansımızı devam ettirmek, buradaki oyunumuzu daha ileri götürmek istiyoruz.

Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı. Biz de havuzu büyütmek, bilime önem verip sistemi ön plana çıkarmak. Bu seviyede sonuçlara da odaklanmak gerektiğini unutmadan bunu hedefliyoruz.

Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi haydi bakalım ne olacak demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok. Bu bizim takımımız, bizim oyuncularımız. Oyun, oyuncularla istişare yaptık. Bu konuda açığız. Olumlu eleştirileri seve seve kabul ediyoruz.

En büyük eleştiri, mental çöküş. Bunu söylemeye gerek yok, bunu görüyoruz, hissediyoruz. Yeni hocayla beklentiler inanılmaz büyüdü. Beklentiler bugünden yarına karşılanacak şeyler değil. Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda hissedeceksiniz. Burada inanılmaz büyük bir değişiklik olacak.

Bu sistem 6 ay önce başladı. Hoca eğitim tüzüğümüzü, içeriğimizi değiştirdik. Eğitmen hocalarımızı güncelledik. Yolun başındayız. Hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz olayın ilk adımlarını atıyoruz. Genç milli takımlarla, hocalarla bir ağ kuracak. Bu ağda herkesle yakın temas halinde olacağız. Bu sadece sportif değil manevi anlamda da bir sistem olacak. Oyuncularımız çok çok iyi sporcular olabilirler ama daha önemlisi birey olmalarını istiyoruz.

Ayrımcılığa gitmek istemiyorum. Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz. Adı Ferdi Kadıoğlu, bir Türk kardeşimiz. Bizim görevimiz, bir spor adamı, yönetici olarak o arkadaşlarımıza destek olmak.