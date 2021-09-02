Norveç ve Hollanda berabere kaldı
A Milli Takımımız yer aldığı G Grubu'nun diğer maçında Hollanda, deplasmanda Norveç ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
20. dakikada Erling Haaland'ın golüyle geriye düşen Hollanda, 36. dakikada Davy Klaassen ile 1 puana uzandı. Bu sonuçla 7 puana yükselen Hollanda, Türkiye'nin ardından 2. sırada yer aldı. Aynı puana yükselen Norveç ise averajla 4. sıraya yükseldi.
Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Leton 4 puana yükselirken Cebelitarık 0 puanda kaldı.