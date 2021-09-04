Norveç, Letonya engelini kolay aştı
A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0'lık skorla yenerek grupta liderliğe çıktı.
A Milli Futbol Takımın yer aldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.
Norveç adına ilk golü 20.dakikada Haaland penaltıdan atarken diğer golü 66.dakikada Elyounoussi kaydetti.
Norveç bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Letonya ise 4'te kaldı.