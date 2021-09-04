  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi
Uzayda biber yetiştirdiler
Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda köylü hayatını kaybetti
MSB'den Azerbaycan açıklaması
Spor Norveç, Letonya engelini kolay aştı
Spor

Norveç, Letonya engelini kolay aştı

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0'lık skorla yenerek grupta liderliğe çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 21:39:00 -
Norveç, Letonya engelini kolay aştı

A Milli Futbol Takımın yer aldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.

Norveç adına ilk golü 20.dakikada Haaland penaltıdan atarken diğer golü 66.dakikada Elyounoussi kaydetti.

Norveç bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Letonya ise 4'te kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay