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Dünya Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı
Dünya

Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 19:12:00 - 2024-02-27 19:44:28
Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı

Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Norveç Kralı Harald’ın Malezya’da tatil yaptığı sırada hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Malezya’da tatil yapan Norveç Kralı Harald, enfeksiyon kaptı. Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kral Harald’ın Malezya’da hastaneye kaldırıldığı bildirilerek, "Kral, Malezya’da tatil yaptığı sırada hastalandı ve bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, Kral’ın hem Malezyalı hem de Norveçli sağlık personeli tarafından tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Avrupa’nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991 yılından bu yana Norveç Kral’ı unvanını taşıyor. Kral Harald, son yıllarda defalarca enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirildi.

Kaynak: AA
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