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Dünya Norveç, İspanya ve İrlanda'dan ortak basın toplantısı! 'Filistin Devleti'ni tanımak için en doğru zaman'
Dünya

Norveç, İspanya ve İrlanda'dan ortak basın toplantısı! 'Filistin Devleti'ni tanımak için en doğru zaman'

Yeniakit Publisher
2024-05-27 15:46:00 - 2024-05-27 17:10:23
Norveç, İspanya ve İrlanda'dan ortak basın toplantısı! 'Filistin Devleti'ni tanımak için en doğru zaman'

İspanya, Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları bugün Belçika’da bir araya geldi. Toplantıda Norveç tarafından, Filistin Devleti'ni tanıma konusunda dünyaya önemli mesajlar verildi.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel’deki İspanya büyükelçiliğinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Norveç Dışişleri Bakanı Eide, “Sanırım üçümüz de aylardır İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki savaş tarzının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinden endişe duyduğumuzu söylüyorduk. Artık biliyoruz” dedi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Refah’taki saldırılarını durdurması yönündeki kararına değinen Eide, “Bu karar zorlayıcıdır, bağlayıcıdır. Yani Refah’ta devam edecek herhangi bir saldırı dünyanın en yüksek mahkemesinin kararını esas olarak ihlal etmek anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Norveç’in Filistin devletini “yapılacak en doğru şey olduğu için” tanıyacağını belirten Eide, şu anın ise en doğru zaman olduğunu söyledi. Eide, “Bazı devletler yarın Filistin devletinin tanınmasının paradoksal olduğunu düşünebilir. Şu anda Gazze Şeridi’nde aşırı derecede şiddet var. Batı Şeria’da yerleşimci şiddeti ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi söz konusu. Şu anda şiddet döngüsü görüyoruz. Bu İsrail-Filistin sorununun çözümsüzlüğünün uzun ve üzücü tarihinin en dip noktasıdır” ifadelerini kullandı.
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