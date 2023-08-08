Norveç cezayı yapıştırdı! Batı yalakaları şi̇mdi̇ buna ne di̇yecek?
Norveç'teki Veri Denetleme Kurumu, resmi olarak kullanıcı gizliliğini ihlal etme nedeniyle Meta'ya yönelik günlük 1 milyon kron cezası uygulama kararı aldı. Söz konusu cezai işlem, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.
Norveç'teki Veri Denetleme Kurumu, resmi olarak kullanıcı gizliliğini ihlal etme nedeniyle Meta'ya yönelik günlük 1 milyon kron cezası uygulama kararı aldı. Söz konusu cezai işlem, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.
Norveç'te veri koruma kurumu Datatilsynet, 17 Temmuz'da, Meta'nın belirlenen kurallara uymaması halinde para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.
Kurum, Meta'nın Norveç'te kullanıcıların fiziksel konumları gibi verileri toplayamayacağını ve "davranışsal reklamcılık" yöntemini kullanamayacağını açıklamıştı.
Datatilsynet'in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin, konuya ilişkin demecinde, "14 Ağustos'tan itibaren günlük 1 milyon kron (yaklaşık 98 bin 500 ABD doları) para cezası uygulanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.
Para cezası 3 Kasım'a kadar devam edecek.
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